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Geçen sezon Konyaspor'da forma giyen Barry Douglas, İngiltere Championship ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu

Geride kalan sezonu Atiker Konyaspor'da geçiren Barry Douglas, İngiltere Championship ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.

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Atiker Konyaspor’dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun devre arasında Barry Douglas ailevi nedenleri öne sürerek Wolverhampton’a gideceğini ısrarla belirttiği ancak İngiliz kulübünün futbolcu için önerdiği teklifin yönetim kurulu tarafından kabul görmediği hatırlatıldı.

Sezon bitimiyle transfer konusunun yeniden gündeme geldiği vurgulanarak, “Douglas, eşinin yoğun ısrarı nedeniyle İngiliz kulübü Wolverhampton’a transfer olmak istediğini bir kez daha yönetim kurulumuza bildirmiştir. Kulübümüz Barry Douglas’ı Konya’da tutabilmek için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Ancak Douglas, eşiyle birlikte İngiltere’de olmak istediğini beyan ederek bu transferin önünü açmıştır. Bu çerçevede İngiliz kulübü ile yaptığımız görüşmeler, Konyaspor'umuzun şartlarının yerine getirilmesinin ardından bugün itibariyle sonuçlanmış, futbolcumuzun Wolverhampton’a transferi gerçekleşmiştir. Barry Douglas’a kulübümüze hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyor bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

İHA

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