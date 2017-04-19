Kritik maç öncesi Caner Erkin süprizi
Adriano'nun durumunun netlik kazanmaması nedeniyle hazır duruma gelen Caner Erkin'in Lyon karşısında 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor...
Sahalara beklenenden erken dönen Caner Erkin, Lyon maçı öncesi Şenol Güneş'ten forma bekliyor.
Oynayabilecek duruma gelen Caner'in Perşembe günü forma giyme ihtimali bulunuyor. Adriano'nun durumundaki belirsizlik deneyimli teknik adamı endişelendirirken, Caner Erkin'in hazır durumda olması ise teknik heyeti sevindiriyor. Kart cezası nedeniyle Marcelo'dan da yararlanamayacak olan Güneş, tecrübeli futbolcuyu 18 kişilik kadroya almayı düşünüyor.
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