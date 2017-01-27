Küfür şoku! Galatasaray TFF'ye şikayet edecek

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray Odeabank'ı yendiği THY Avrupa Ligi maçı sonrasında yapılan tezahüratta açıkça küfür etmesi üzerine yönetim harekete geçti. Galatasaray Kulübü, avukatları aracılığı ile bu görüntüyle beraber TFF'ye gidecek.

Sarı kırmızılılar Volkan Demirel'in yanı sıra Periscope hesabında Galatasaray'a Türkçe küfür eden Josef De Souza'nın görüntülerini de avukatlarına verdi. Galatasaray Kulübü, 2014 yılında Melo'nun sosyal medya hesabında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a edilen küfürlü tweeti paylaştığı için 2 maç ceza aldığını hatırlatıp Fenerbahçeli 2 oyuncunun cezalandırılmasını isteyecek.