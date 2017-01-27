Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Küfür şoku! Galatasaray TFF'ye şikayet edecek

Sarı kırmızılı kulüp Volkan Demirel ve Josef De Souza'nın ceza alması adına TFF'ye şikayette bulunacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray Odeabank'ı yendiği THY Avrupa Ligi maçı sonrasında yapılan tezahüratta açıkça küfür etmesi üzerine yönetim harekete geçti. Galatasaray Kulübü, avukatları aracılığı ile bu görüntüyle beraber TFF'ye gidecek.

Sarı kırmızılılar Volkan Demirel'in yanı sıra Periscope hesabında Galatasaray'a Türkçe küfür eden Josef De Souza'nın görüntülerini de avukatlarına verdi. Galatasaray Kulübü, 2014 yılında Melo'nun sosyal medya hesabında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a edilen küfürlü tweeti paylaştığı için 2 maç ceza aldığını hatırlatıp Fenerbahçeli 2 oyuncunun cezalandırılmasını isteyecek.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Bu CHP'yi Allah ıslah etsin

Başbakan Yıldırım: Bu CHP'yi Allah ıslah etsin

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı

İşsiz kalınca solucan tesisi kurdu

İşsiz kalınca solucan tesisi kurdu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA