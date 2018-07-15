Kulüplerden 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle kulüpler resmi sitelerinden mesaj yayınladı.

Fenerbahçe:

"Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü, milli ordumuza ait silahlarla yüzlerce vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclisimiz alçakça saldırıya uğramış ve halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye çalışılmıştır.

Milletimize, demokrasimize, insan hak ve özgürlüklerine karşı gerçekleştirilen bu hain saldırı,başta Halkımız, Cumhurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hükümetimiz, diğer siyasi partilerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerince büyük bir birlik ve dayanışma ruhu içerisinde püskürtülmüş, hain eller hain emellerine ulaşamamıştır.

3 Temmuz sürecinde, başta taraftarları olmak üzere her kesimiyle FETÖ yapılanmasına karşı mücadelenin kıvılcımını yakan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesinde bu alçak girişime karşı dimdik duran herkese şükranlarımızı sunuyor, kahramanca mücadele vererek yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifa diliyoruz."

Beşiktaş:

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Darbe girişiminde hainlerin insafsızca saldırıları sonucu 248 vatandaşımız şehit düşerken, 2196 vatandaşımız da gazi oldu.

Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları el ele vererek; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper etti ve ülkemizin bekasını tehdit eden darbe girşiminin başarılı olmasına izin vermedi.

Türkiye Cumhuriyet’nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını 15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya bir kez daha canlarını feda ederek haykıran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Galatasaray:

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde; demokrasi destanı yazan Milletimizi bir kez daha en içten dileklerimizle kutlar; Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar dileriz.

Trabzonspor:

"Vatanımızın birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını feda eden demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Medipol Başakşehir:

"15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz."

Bursaspor:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!"

Antalyaspor:

"15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde; hainlerin saldırılarına karşı demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha tebrik ediyor; Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve gazilerimize şifalar diliyoruz."

Atiker Konyaspor:

"15 Temmuz Destanı’nın 2. Sene-i Devriyesinde Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Saygıyla Anıyoruz..."

Kayserispor:

"15 Temmuz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Aytemiz Alanyaspor:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu olsun"