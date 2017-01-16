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Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank

Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk finalist oldu. VakıfBank'ın finaldeki rakibi, saat 19.00'da yapılacak

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VakıfBank'ın finaldeki rakibi, saat 19.00'da yapılacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçının galibi olacak.
 
Salon: TVF Başkent
 
Hakemler: Nurper Özbar, Burhan İlhan
 
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Duru)
 
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Prokopic (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova, Nuran İnce, İkbal Albayrak)
 
Setler: 25-17, 25-19, 25-16
 
Süre: 81 dakika (27, 26, 28)

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