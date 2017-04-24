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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan  Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te  başlayacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.  Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın  dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
 
Yarı finalin diğer maçında 27 Nisan Perşembe günü Kasımpaşa Recep  Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor müsabakasında ise  Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Osman  Gökhan Bilir'in üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Özgüç Türkalp  yapacak.

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