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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kura çekiminin  Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde  gerçekleştirileceği belirtildi.
 
Organizasyonda son 8 takım arasına kalan Sivasspor, Kayserispor,  Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor,  Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmeleri ile tur atlayacak takımların  yarı final eşleşmeleri, kura çekiminde belli olacak.
 
Kura çekiminde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve  Kasımpaşa seribaşı olarak yer alacak.

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