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Real Madrid Granada'yı 5-0 yendi Barça'nın rekorunu egale etti

İspanya La Liga tarihi günlerinden birini yaşıyor. 16. hafta maçında Real Madrid, Granada'yı 5-0 mağlup etti, Barcelona'nın 39 maçlık yenilmezlik serisini egale etti. Rekoru kırmak için önündeki tek engel Sevilla maçı kaldı.

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La Liga'da Real Madrid, Granada'yı konuk etti.
 
Maça müthiş başlayan Real Madrid henüz 12. dakikada Isco'yla 1-0 öne geçti. 21. dakikada Benzema'yla farkı 2'ye çıkaran Real, Ronaldo'yla 27. dakikada skoru 3-0 yaptı. İlk golün sahibi Isco 31. dakikada bir gol daha atarak takımını soyunma odasında 4-0 önde götürdü.
 
İkinci yarıda 4-0'ın verdiği rahatlıkla baskısını azalatan Real Madrid 58. dakikada Casemiro'nun attığı golle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
 
Bu sonuçla Real Madrid puanını 4-0'a yükselterek liderliğini devam ettirirken, Granada 9 puanda kaldı.

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