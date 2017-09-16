Latovlevici: Daha iyiye gitmek istiyorum

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'dan yeni transferi Iasmin Latovlevici, Kasımpaşa maçının ardından kısa bir açıklamada bulundu.

Iasmin Latovlevici yaptığı açıklamada taraftara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

İşte Iasmin Latovlevici'nin maç sonundaki sözleri...

''Bütün takım arkadaşlarıma, hocamıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Benim bu süreci çok çabuk atlatmamı sağladılar. Kendimi iyi hissediyorum ama daha da iyiye gitmek istiyorum.''