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Lazar Markovic

2015-16 sezonunda Liverpool’dan kiralanan Lazar Markovic’in yeniden sarı-lacivertli takımla görüştüğü iddia edildi.

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2015-16 sezonunda Fenerbahçe’de oynayan Lazar Markovic’in yeniden dönüşüne dair önemli bir iddia gündeme geldi. Sırp yıldızı Premier Lig takımlarının haricinde sarı-lacivertlilerin de takip ettiği iddia edildi. Transferde son günlere girilirken Liverpool Echo Gazetesi’nde ilginç bir haber dikkat çekti. Premier Lig’den Watford, Crystal Palace ve Brighton’ın kadrosuna katmak istediği Sırp yıldız için sarı-lacivertlilerin de takipte olduğu transferde bu yönde bir gelişmenin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

(Skorer)

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