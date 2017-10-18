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Leicester City’de Shakespeare dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Craig Shakespeare ile yollarını ayırdı.

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LEICESTERCity Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İngiliz teknik adamla yolların ayrıldığı ve cumartesi günü oynanacak Swansea City maçında takımın başında Michael Appleton’ın çıkacağı belirtildi.

Shakespeare, 2015-2016 sezonunda büyük bir sürprize imza atarak, tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan Leicester City’de geçen sezon görevine son verilen Claudio Ranieri’nin yerine takımın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, bu sezon 8 haftası geride kalan ligde 6 puanla 18. sırada yer alıyor.

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