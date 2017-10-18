Leipzig evinde Porto'yu 3-2 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Monaco'yu 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Gruptaki diğer maçta Leipzig, ağırladığı Porto'yu 3-2 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Orban, 38. dakikada Forsberg ve 41. dakikada Augustin kaydetti. Porto'nun gollerini ise 18. dakikada geçen sezon Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar ile 44. dakikada Marcano attı.

H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, konuk ettiği Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi 28. dakikada Varane'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de Real Madrid, 43. dakikada Ronaldo'nun penaltıdan fileleri havalandırmasıyla bir puanı kaptı.

E Grubu'ndaki maçlar ise bol gole sahne oldu. Liverpool, Maribor'u 7-0 yenerken, organizasyonun deplasmandaki en farklı galibiyet rekorunu ele geçirdi. Spartak Moskova ise ağırladığı Sevilla'yı 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Maçların sonuçları şöyle:

E Grubu:

Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere): 0-7

Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya): 5-1

F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

G Grubu:

Monaco (Fransa) - Beşiktaş: 1-2

Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz): 3-2

H Grubu:

Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere): 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1