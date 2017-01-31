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Lens soyunma odasında patladı!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a deplasmanda 4-1 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı maçın ardından yıldız futbolcu Jeremain Lens soyunma odasında patladı.

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Hollandalı oyuncu, 90 dakikanın sonunda ise soyunma odasında, “Bana adım attırmadılar. Sürekli 2-3 oyuncu beni marke etti. Destek alamadım. Buna rağmen her topu bana gönderdiniz. Pas almak için de bana yaklaşmadınız. Her şey ben mi yapacağım! Daha hareketli olmalıydık” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Lens’in bu konuşmayı ortaya yaptığı, hiçbir takım arkadaşıyla doğrudan diyalog kurmadığı öğrenildi.

Vatan

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