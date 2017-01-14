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Lider Başakşehir gol yağdırdı!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı lider Medipol Başakşehir ile Sergen Yalçın'ın ekibi Kayserispor kozlarını paylaştı. Başakşehir farklı kazandı.

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Başakşehir - Kayserispor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı lider Medipol Başakşehir ile Sergen Yalçın'ın ekibi Kayserispor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir rahat bir galibiyet aldı. Sezonun ilk devresini zirvede tamamlayan Başakşehir bu maçı da 5-0 kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Medipol Başakşehir'in gollerini 24. dakikada Mehmet Batdal, 26'da penaltıdan Emre Belözoğlu, 63'te Edin Visca, 82'de Miladin Stevanovic kendi kalesine ve 88'de Cengiz Ünder attı

Bu sezon yenilgisi bulunmayan Başakşehir, rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyarken, yakaladığı önemli fırsatları geri çevirmeyerek farka gitmesini bildi.

Alınan bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 39 yaparken, Kayserispor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor deplasmanda Akhisar Belediyespor ile mücadele edecek.

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