Lider Başakşehir'e Fenerbahçe engeli

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, Salih Uçan'ın asistinde Ozan Tufan 28. dakikada attı. Gol sırasında top, 300. maçını oynayan Emre Belözoğlu'na attı. Fenerbahçe, 72. dakikada Fernandao ile bir penaltıdan faydalanamadı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 35'e yüksseltti ve zirve yarışına tutundu. Başakşehir ise ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 39 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

DICK ADVOCAAT'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Ülker Stadı'nda Adanaspor ile yapılan ve 2-2 sona eren maçın ilk 11'inde yer alan Mehmet Topal ve Aatıf Chahechouhe, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir müsabakasında kadroda yer almadı. Advocaat, Roman Neustaedter'i ise Simon Kjaer'in sakatlığının düzelerek takıma katılmasıyla yedek kulübesine çekti.

Deneyimli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Alper Potuk ve Kjaer'i ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Volkan Şen, Chahechouhe, ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mouusa Sow, kırmızı kart cezalısı İsmail Köybaşı ve kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Dick Advocaat, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda altyapıdan Yiğithan Güveli ve Caner Koca'ya yedekler arasında yer verdi.

ABDULLAH AVCI'DAN İDEAL 11

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürdü. Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Kayserispor ile oynadığı maçın 11'inde değişiklik yapmadı.

Medipol Başakşehir, kalede Volkan Babacan, savunmada Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, orta sahada Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder ile forvette Mehmet Batdal 11'iyle sahada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'iN YENİ TRANSFERİ YEDEK BAŞLADI

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara yedekler arasında oturdu.

Abdullah Avcı, bir diğer yeni transfer Egemen Korkmaz'ı ise maç kadrosuna almadı. Egemen, Medipol Başakşehir'in hafta içinde Yeni Amasyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında gözünün altına darbe almıştı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren Hakan Özmert ile kart cezalısı İrfan Can Kahveci ise kadroda yer almadı.

MÜCADELE, YÜKSEK TANSİYONLA BAŞLADI

Mücadele oldukça gergin ve karşılıklı faullerden ötürü temposuz başladı. Tansiyonu yüksek olan maç, fauller ve itirazlar nedeniyle sürekli durdu. 4. dakikada Josef ile Mehmet Batdal'ın pozisyonu sonrası iki takım arasındaki oyuncular arasında gerginlik çıktı.

Mehmet Topal'ın yokluğuna rağmen Ozan Tufan ve Josef de Souza'nın etkili oyunlarıyla orta sahayı kazanan Fenerbahçe, Başakşehir'in oyun kurmasına izin vermedi. Simon Kjaer ile Martin Skrtel'in savunmadaki başarılı hamleleri, Şener ve Alper'in hücumdaki performanslarıyla Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Başakşehir'e karşı yüksek tansiyondaki maçın kontrolünü alan Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırdı.

SALİH UÇAN İNDİRDİ, OZAN TUFAN GOLÜ ATTI

Fenerbahçe'nin baskılı oyunu, 28. dakikada meyvesini verdi. Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali Kaldırım'ın çizgiden ortaladığı topu penaltı noktasının hemen yanında Salih Uçan indirdi. Topu düzelten Salih Uçan kısa pasını ceza yayındaki Ozan Tufan ile buluşturdu. Ceza sahası yayının sol çaprazından Ozan Tufan bekletmeden şutunu çekti. Emre Belözoğlu'na da temas eden bu top kaleciyi yanılttı ve ağlar ile buluştu. Ozan Tufan'ın golü ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

GOLDEN SONRA BAŞAKŞEHİR ETKİLİ ATAKLAR YAPTI

Bu golden sonra Başakşehir, organize etkili bir atakla geldi ancak Edin Visca'nın vuruşu yan ağlarda kaldı. Fenerbahçe, oyunun kontrolünü tutsa da zaman zaman kalesinde tehlikeli ataklar yaşadı. Fakat, özellikle Martin Skrtel'in dikkat çeken performansıyla sıkıntı yaşamadı.

İlk devre, Fenerbahçe'ye 4, Başakşehir'e 2 sarı kartla birlikte sona erdi.

İKİNCİ YARI, BAŞAKŞEHİR ATAKLARIYLA BAŞLADI

İkinci yarının başında Fenerbahçe'de Ozan'ın yerine Karavaiev, Başakşehir'de ise Uğur'un yerine Junior Caiçara oyuna dahil oldu.

Başakşehir'in bu kez daha önde, Fenerbahçe'nin ise savunma güvenliğini ön planda tutarak başladığı ikinci yarıda, ilk tehlikeleri Başakşehir yarattı. Özellikle, kanatlardan yapılan ataklarla ve duran toplarla etkili olmaya çalışan Başakşehir, kalabalık Fenerbahçe savunmasını aşamadı.

Fenerbahçe ise kanatlarda Jeremain Lens ve Oleksandr Karavaiev'i kullanarak kontraatak aradı ama bu ataklarda sonuç çıkmadı. Başakşehir ise dakikalar geçtikçe uzaktan şutlarla gol aramaya başladı.

FERNANDAO, PENALTIYI KAÇIRDI!

Bu denge içinde giden oyunda Fenerbahçe, bir kontraatak esnasında penaltı kazandı. 72. dakikada Fernandao, Eren Albayrak'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Fernandao sağ tarafa şutunu gönderdi ancak Volkan Babacan köşeyi doğru tahmin etti ve soluna yatıyor topu tokatlayarak uzaklaştırdı. Fenerbahçe, 74. dakikadaki bu penaltıdan faydalanamayarak skoru artıramadı.

PENALTIDAN SONRA EMRE GOLE YAKLAŞTI

Bu golün hemen ardından Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun serbest vuruşunda gole yaklaştı ancak sonuç çıkmadı. Başakşehir, bu atağın ardından da duran toplar sonucu Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı fakat Fenerbahçe savunması konsantre bir biçimde her atağı savuşturdu.

Fenerbahçe ise kontraataklarla zaman zaman etkili oldu. Özellikle, maçın uzatma anlarında Lens'in getirip Karavaiev'in üstten auta attığıo %100'lük fırsatta Fenerbahçe, gole çok yaklaştı ancak skorbordu değiştiremedi.

Fenerbahçe, kendisi açısından kritik olan bu maçı 1-0 kazanarak zirve yarışına tutunmuş oldu.