Lionel Carole resmen Strasbourg'da
Galatasaray Kulübü, futbolcu Lionel Carole'ün Fransa'nın Strasbourg takımına transfer olduğunu borsaya bildirdi.
Galatasaray Kulübü, futbolcu Lionel Carole'ün Fransa'nın Strasbourg takımına transfer olduğunu borsaya bildirdi.
Bonservis bedeli 750 bin euro
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'ün transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace (RCSA) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre RCSA kulübü şirketimize 750 bin avro transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
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