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Litvanya gruptan lider çıktı

Litvanya, Almanya'yı Valanciunas'ın üstün oyunuyla mağlup edip B Grubu'nu lider tamamladı.

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EuroBasket 2017 B Grubu 5. maçında Almanya ile Litvanya karşı karşıya geldi. Tel-Aviv Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi Litvanya, 89-72'lik skorla kazandı.
 
Litvanya, maça iyi başladı ve 6-0'lık skorla öne geçti. Almanya, özellikle Schröder ile farkın açılmasına izin vermeyip sürekli takipte kalsa da Litvanya, hep önde devam etti. İlk çeyreği 23-19 önde geçen Litvanya, ikinci çeyrekte farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkardı. Schröder ve Voigtmann'ın basketleriyle fark yalnızca 2 dakikada 2 sayıya kadar indi. Almanya, Hartenstein ile devreye 55 saniye kala öne geçmeyi başardı. Ancak, Kuzminskas ve Juskevicius'un basketleriyle devreyi önde geçti. İkinci yarıya ise Valanciunas, adeta damga vurdu. Almanya pota altı, Valanciunas'a karşı duramayınca maçı da Litvanya kazandı.
 
Litvanya'da Jonas Valanciunas, 27 sayı ve 7'si hücum 15 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Donatas Motiejunas 15 sayı, Ulanovas 11 sayı ve Kalnietis 10 sayı ile diğer çift haneli skor üreten isimler oldular. Almanya'da Dennis Schröder 26 sayı ile ayakta kalmayı başaran isim oldu.
 
Bu sonucun ardından Litvanya, B Grubu'nda liderliğini tamamladı. 3 galibiyette kalan Almanya ise diğer maçların sonucuna göre 2, 3 veya 4'üncü olabilir.

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