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Liverpool 0 - 0 Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Liverpool'un Manchester United'ı ağırladığı maç 0-0 beraberlikle sonlandı.

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İngiltere'de haftanın en merak edilen maçında Liverpool, Anfield'da Mancester United'ı ağırladı.
 
Maç boyunca Liverpool, Mohammed Salah önderliğinde sürekli gol arasa da bir türlü ağlara bulamadı. Mücadelenin 34. dakikasında Salah'ın vuruşunda kalede De Gea topu çizgi üzerinden çıkarıp %100 golü kurtardı. İki takım da maçta gol atmaya muvaffak olamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.
 
Bu sonuçla Liverpool puanını 13'e yükseltirken, Manchester United 20. puanını hanesine yazdırıp maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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