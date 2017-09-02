Liverpool, Coutinho için Barcelona'dan 200 milyon euro istedi
Barcelona cephesinden bir türlü gerçekleştiremedikleri Philippe Coutinho transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.
Barcelona Sportif Direktörü Albert Soler, Philippe Coutinho transferinin Liverpool'un talep ettiği 200 milyon euro'luk bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.
Bilindiği üzere Katalan devi, Paris Saint-Germain'in 222 milyon euro karşılığında Neymar'ı kadrosuna katmasının ardından Coutinho'yu öncelikli hedef olarak belirlemişti.
Bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Albert Soler, "Haftalar süren pazarlılar sonucunda Liverpool, Coutinho için bizden 200 milyon euro istedi. Kulübü böyle bir risk altına sokamazdık." dedi.
Soler, Neymar'ın satışından elde ettikleri gelir sonrasında transfer pazarlıklarına zorlandıklarını da ifade ederken, "Her kulüp, takımımızın yeteri kadar paraya sahip olduğunu biliyordu. Bu nedenle de istekler de fahiş düzeyde oldu." diye konuştu.
(Goal)
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