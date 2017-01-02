Liverpool, Sunderland'e takıldı!

Stadium of Light'ta oynanan mücadelede konuk Liverpool'un golleri 19. dakikada Daniel Sturridge ve 72. dakikada Sadio Mane'den gelirken, ev sahibi Sunderland'in gollerini ise 25. ve 84. dakikalarda penaltılardan Jermain Defoe kaydetti.

Bu sonucun ardından Premier Lig'de 2. sıradaki Liverpool 44 puana, 18. sıradaki Sunderland de 15 puana yükseldi.

Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool yine deplasmanda Manchester United'a konuk olacak, Sunderland ise yine sahasında Stoke City'yi ağırlayacak.