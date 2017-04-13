Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fofana Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Atiker Konyaspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Moryke Fofana Lyon-Beşiktaş maçını değerlendirdi ve 'Türk taraftarlarının desteği kesinlikle çok farklı' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ntv Spor'a Lyon-Beşiktaş maçını değerlendiren Fofana şunları söyledi;

"Bu çok zor bir maç ama bana göre ortada bir maç. Avrupa maçı olması sebebiyle her iki taraf için de çok zor geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'de Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle avantajlı olacaktır ancak Fransa'da çok zor bir maç oynayacaklar. Futbolun doğası bu ama umarım sürpriz olmaz ve Beşiktaş maçı kazanır. Lyon'un tekniği yüksek, kaliteli oyuncuları var. Beşiktaş eminim ki bunlara dikkat edecektir. Daha önce de iyi skorlar almasını bildiler ve bunun avantajını da kullancaklardır. Her maç kendi içinde değerlendirilmelidir. Bazen taktiği yaparsınız ama şansınız yaver gitmez. Futbol bu izleyip görmemiz gerekir. Türkiye'deki taraftar desteği Fransa'dakinden farklı. Türkiye'de daha ateşli, daha destekleyici taraftarlar var. Lyon'un da taraftar desteği olacaktır ama Türk taraftarlarının desteği kesinlikle çok farklı." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA