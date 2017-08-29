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Lucescu: Oğuzhan'ı aradım ve durumu anlattım

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Rumen teknik adam, Oğuzhan Özyakup ve Arda Turan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Lucescu'nun açıklamaları şöyle:
 
Sadece aptallar fikir değiştirmez. Yaşanan bu durum Oğuzhan'la benim aramda bir gelişmeydi. Kendisine telefon ettim ve durumu izah ettim. Kararın kendisine bağlı olduğunu söyledim. Bu konuyla ilgili bir problem kalmadı artık.
 
Yabancı konusunu tartışmak lazım. Takımlarda en fazla 3-4 Türk var. Bu seçim yapmak konusunda işleri zorlaştırıyor. 2 tane çok önemli maçımız var. Ben en iyi Türk oyuncuları kadroya aldım. Oyunun dışında tecrübeleri de çok önemli. 2002-2004 arasını düşünürsek, Galatasaray'dan 8 futbolcu milli takımda vardı ve takımın gücünün büyük bölümünü oluşturuyordu.
 
Ukrayna'yı iyi tanıyorum. Geçmişten uzun bir hikayemiz de var. Eski öğrencilerime karşı kazanmak için fazlasını vereceğim. Sonuçlar bazen istediğiniz gibi olamayabiliyor ama, bakacağız. Dikkatsizlik, hakem hatası sonuca etki edebilir. Ukrayna bizi tanımıyor, biz onları tanıyoruz Yarmolenko ve Konoplyanka en önemli 2 oyuncuları.

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