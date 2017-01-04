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Lucescu, Witsel'in alternatifini buldu

Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu Witsel'in boşluğunu Benfica'dan Andreas Samaris ile doldurmak istiyor.

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Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu Witsel'in boşluğunu Benfica'dan Andreas Samaris ile doldurmak istiyor.Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit, transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Axel Witsel'in Çin'e transferinin açıklanması beklenirken, Zenit Belçikalı oyuncunun boşluğunu Samaris ile dolduracak.

Portekiz basınına yansıyan haberde, Zenit'in Benfica'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Samaris için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Rus temsilisi Witsel'in transferinin resmiyete dökülmesinin ardından Samaris için Benfica'nın kapısını çalacak.

2014 yılında Benfica'nın 10 milyon euro karşılığında Olympiakos'tan transfer ettiği Samaris, bu sezon Portekiz temsilcisinde 13 maça çıktı. Samaris'in 2019 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.

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