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Fenerbahçe'nin istediği Taison'a Zenit de talip oldu

Fenerbahçe'nin işini bitirmek için yoğun çaba sarfettiği Taison için Lucescu'nun takımı Zenit de devreye girdi.

  • Sabah
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Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 29 yaşındaki oyuncu için Zenit devreye girdi. 

Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla önemli Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Brezilyalı 10 numara Taison için yeni bir takım gündeme geldi. Rus ekibinin başında Taison'un eski hocası Mircea Lucescu'nun yer alması transfer için şanslarını yükselten bir faktör olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK MAAŞ İLE İKNA

Taison Freda transferinde önemli rakipleri bulunan Fenerbahçe'nin ciddi bir kozu var. Sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle yüksek bonservis ödeyemiyor ancak yıllık ücretle oyuncuyu ikna edebiliyor. Yazın sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacak olan Taison için yapılacak maaş önerisi, sarı-lacivertlileri rakiplerine göre bir adım öne geçirebilir. 

Sarı-lacivertlilerin, Taison'a yıllık 4 milyon Euro civarında bir bedel ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bu transferde en önemli sıkıntı ise oyuncunun Shakhtar Donetsk ile 1 Ocak 2018'e kadar sözleşmesinin olması. Yönetim, Karavaiev transferiyle sıcak ilişkiler kurulan Shakhtar Donetsk kulübüne cüzi bir bonservis ödemesiyle bu sorunu halledebileceğine inanıyor. Shakhtar'ın Taison Freda'yı 2 milyon Euro karşılığı bırakacağı bildirildi

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