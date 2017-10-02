Lucescu'dan TFF'ye tepki

A Milli Futbol Takımımız, son olarak grubunda Hırvatistan'ı mağlup ederek çok kritik bir galibiyet almıştı. Eskişehir'de oynanan mücadelenin ardından stat içinde oluşan atmosfer TFF yetkililerini etkilemiş ve İzlanda maçının da yine Eskişehir'de oynanmasına karar verilmişti.

Lucescu isyan etti

Teknik direktör Mircea Lucescu maçın Eskişehir'de, Milli Takım kampının ise Antalya'da olmasına tepki gösterdi. Soğuk iklime alışkın olan İzlandalı oyuncuların, benzer şartlardaki Eskişehir'de çok da zorlanmayacağını düşünen tecrübeli teknik adam, Milli Takım oyuncularının ise sıcak iklime sahip Antalya'dan neredeyse tam tersi hava şartlarının olduğu Eskişehir'e geçmesinin dezavantaj oluşturabileceğini düşünüyor.

"Antalya'da oynasaydık!"

Lucescu'nun TFF yönetimine, "Eskişehir'de oynayacaksak burada kamp yapmalıydık. Ancak biz sıcak iklim olan Antalya'dan soğuk iklime geçeceğiz. İzlanda için sorun teşkil etmeyecek bir durum ama biz zorlanabiliriz. En azından rakibimizin çok da alışık olmadığı Antalya ikliminde oynayabilirdik. Neden böyle oldu?" şeklinde serzenişte bulunduğu öğrenildi.

(Fanatik)