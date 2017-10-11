Lucescu'nun 'adalesinde çekme var' diyerek oynatmadığı Serdar Aziz, 'sorunum yok' dedi

Milli Takım’a çağırdığı Serdar Aziz’i İzlanda ve Finlandiya maçında maç kadrosuna dahi almayan Mircea Lucescu’nun, ortaya attığı ‘sakat’ iddiasının doğru olmadığı resmen ortaya çıktı.

‘Adalesinde çekme var’ denilerek Finlandiya maçı öncesinde takımla da çalıştırılmayan futbolcu turp gibi çıktı. Galatasaray Sağlık Kurulu, oyuncularının tetkiklerinde hiçbir soruna rastlamadı. Sarı kırmızılılara göre Lucescu, Serdar Aziz’i oynatmamak adına böyle bir bahane öne sürdü.

Serdar Aziz de yakın çevresine “Benim bir sakatlığım ya da sorunum yoktu” dedi. Bugünden itibaren çalışmalara katılacak olan milli futbolcunun hafta sonunda Atiker Konyaspor ile oynayacak maçta forma giyeceği ifade edildi.

Hürriyet