Lucescu'nun Zenit'i transferi açıkladı
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit, Krylya Sovetov'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Yohan Mollo'yu kadrosuna kattı.
Rusya Premier Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Zenit, ara transferde de hareketli günler geçiriyor.
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit, Krylya Sovetov forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Yohan Mollo'yu kadrosuna kattı. Resmi rakamlar açıklanmazken, Zenit'in bu transfer için yaklaşık 3 milyon euro ödediği belirtildi.
Hem sol, hem sağ kanatta oynayabilen Mollo, Krylya Sovetov formasıyla bu sezon 13 resmi maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
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