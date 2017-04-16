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Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'da oyuncular maç öncesi stada gelirken, Bastia taraftarlarının saldırısına uğradı.

  • Ajansspor
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Saldırı saha içinde de devam ederken, maç için ısınmaya çıkan Lyonlu oyuncuları takip eden ev sahibi ekibin taraftarları güvenlik güçlerinin araya girmesi sonucu soyunma odasına gitti.

Öte yandan kale arkasıdna yer alan ve sahaya giren taraftarların Lyon'un Hollandalı oyuncusu Memphis Depay'e fiziki temasta bulunduğu gözlenirken, yedek kaleci Gorgelin'e de taraftarların saldırdığı görüntülere yansıdı. Lyonlu oyuncular saldırıların ardından soyunma odasına kaçmak zorunda kaldı.

Bastia taraftarlarının Lyonlu oyunculara saldırması nedeniyle  53 dakikalık gecikmeyle başlayan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Takımlar soyunma odasına gittiği sırada sahaya giren bir Bastialı taraftar, kaleci Lopes ile kavga etmeye başlarken, ortalık bir anda karıştı.

Olaylara başka taraftarlar ve  Lyonlu oyuncular da katılırken, araya giren güvenlik güçleri olaylar müdahale etti. Öte yandan bir güvenlik görevlisinin Lyonlu oyunculara saldırdığı kameralara yansırken, iki saha içi yetkilisinin yere düştüğü gözlendi.

Devre arasında yapılan görüşmeler sonucu Bastia - Lyon maçının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

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