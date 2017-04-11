Şenol Güneş'ten Lyon'a Tolgay Arslan sürprizi

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile tarihe geçecek bir maç oynayan Beşiktaş, tüm konsantrasyonunu perşembe günü Lyon ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarına verdi. Referandum nedeniyle lige verilecek aradan ötürü Fransız ekibiyle üst üste iki maç oynayacak olan Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, rakibi şaşırtmanın hazırlığını yapıyor.

Sistem üzerinde bazı oynamalar yapmayı düşünen kurt hoca, Lyon maçında orta sahayı daha sağlam tutmak istiyor. Bu nedenle Tolgay Arslan’ı antrenmanlarda as takımda deneyen Şenol Hoca, eğer sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma oynayamazsa Talisca’yı sağa kaydıracak ve forvet arkasında Tolgay’ı kullanacak. Eğer Q7 iyileşirse Cenk Tosun ya da Talisca’dan birini yedek soyundurup Tolgay’ı yine 11’de kullanmak da Güneş’in planları arasında.

HIZLI ATAKLARIN ÖNEMİ BÜYÜK

Fransız temsilcisinin hücum gücünün farkında olan deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle ikinci bölgede rakibe duvar örmeyi hedefliyor. Rakibe alan bırakmamayı amaçlayan siyah-beyazlıların hocası, aynı zamanda takımın pas kalitesini de yükseltip topun kendilerinde daha çok kalmasını da istiyor. Güneş’in denediği sistemde kazanılacak toplarla yapılacak hızlı ataklar da büyük önem taşıyor.