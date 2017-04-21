Valbuena'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını çıldırttı
Lyon'un tecrübeli kanat oyuncusu Valbuena'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Beşiktaşlıları bir hayli sinirlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süre ve uzatmaları Olympique Lyon karşısında 2-1 önde tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmesinin ardından Lyonlu futbolcu Mathieu Valbuena Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah - beyazlı ekipi eledikleri için bir hayli mutlu olduğu gözlenirken, Fransız futbolcunun sosyal medya hesabından yağtığı bu paylaşım Beşiktaş taraftarının büyük tepksini çekti
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