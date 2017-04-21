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Valbuena'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını çıldırttı

Lyon'un tecrübeli kanat oyuncusu Valbuena'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Beşiktaşlıları bir hayli sinirlendirdi.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süre ve uzatmaları Olympique Lyon karşısında 2-1 önde tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmesinin ardından Lyonlu futbolcu  Mathieu Valbuena Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah - beyazlı ekipi eledikleri için bir hayli mutlu olduğu gözlenirken, Fransız futbolcunun sosyal medya hesabından yağtığı bu paylaşım Beşiktaş taraftarının büyük tepksini çekti

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