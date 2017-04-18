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Lyon'un 22 kişilik kadrosu açıklandı

Perşembe günü Vodafone Arena'da temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Lyon'da 22 kişilik kadro açıklandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Lyon maçı öncesinde Fransız ekibinin kadrosu belli oldu. Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, 22 kişilik bir kadroyu İstanbul'a getirmeye karar verdi.

Sporx'te yer alan habere göre; Lyon'un kadrosunda cezalı Rafael ve UEFA listesinde yer almayan Memphis Depay ile birlikte, ilk maçta oynayan 21 yaşındaki Arjantinli stoper Emanuel Mammana yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena ise kadroda kendine yer buldu.

Lyon'un Beşiktaş maçı kafilesinde; Lopes, Gorgelin, Mocio, Gaspar, Jallet, Diakhaby, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Morel, Rybus, Aouar, Darder, Ferri, Tolisso, Gonalons, Tousart, Cornet, Fekir, Valbuena, Ghezzal, Mateta, Lacazette isimleri yer aldı.

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