Maç sonu 'Kocaman' isyan! Hakem...

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede hakem Mete Kalkavan'ı ağır sözlerle eleştirdi.

İşte Aykut Kocaman'ın flaş röportajdaki isyanı...

"İki farklı devre var. Gaipten bir kart çıkmıştı Alanya'da. Bu kez de itirazdan kart çıktı. İlk yarısında her şey bizim adımıza iyi gitti. Her şey doğru yaptığımız bir devre oldu. Akhisar maçının ilk yarısında da böyle olmuştu. Fakat, büyük takımlar atamayınca bunu değerlendiriyorlar."

İkinci yarı böyle olacaktı zaten. 15-20 dakikadan sonra dinlenip geleceklerdi. O bölümü atlatsaydık itme ihtimalimiz vardı. Rodrigues'in pozisyonuyla öne geçti Galatasaray.

"G.SARAY'I RAHATLATAN METE KALKAVAN"

"Galatasaray'ı rahatlatan Mete Kalkavan oldu. Durup dururken attı oyuncumuzu. Bir es vermek lazım, gidip geliyor sözler. Rakibe saygı gösteriyor. Koşup mücadele ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama onların da bir hayalleri var, saygı gösteriyoruz, hakemlere saygı gösteriyoruz.

Gösterdiğimiz saygının 10'da 1'ini riza ediyoruz. Fahiş hakem hataları var. Çalışıp çabalıyoruz, 120 km koştuk bugün. Çok ciddi bir durum var. Bu kadar çalkışan bir grup var ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bizim ülkenin kaderi ya da kadersizliği bu."

"RAKİP OYUNCU DİRSEK ATIYOR, BİZ İTİRAZDAN GÖRÜYORUZ"

"Doğru çalışarak olmuyor. Yan yollardan gitmeyi öğrenmek lazım. Bu kadar ter dökerek, çalışarak, çabalayarak, gelişerek yol almanın bu sezon bir kez daha imkansız olduğunu gördük. Bizim ülkemizde ilişkilerin olduğu, iyi ilişkileri düzenleyenlerin daha önde olduğunu görüyoruz. Ne diyeyim, söyleyecek çok fazla bir şey yok.

Galatasaray'ın yenmesi normal, güç dengesine bakarak. Gocunmuyorum zaten. Bizim de hayallerimiz var. Biz de bir yerlere gitmek istiyoruz. Bu çcoukların, bizim hayallerimiz var. İyi şeyler yaparak, iyi bir yere gelmek istiyoruz. Rakip oyuncu topa vuruyor, itiraz ediyor, rakip oyuncu dirsek atıyor 4. dakikada, biz itirazdan görüyoruz."

"KORKUYORSUNUZ, CESUR DEĞİLSİNİZ"

"Çocuğun dediği şeyi buradan söylüyorum, "Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz." Böyle demiş çocuk. Yapınca kendi kendime kızıyorum ama yapmayınca durum bu.

Galatasaraylı oyuncuların çabasına, antrenörüne saygım var. Onlara değil sözüm. Çalışanlar da yol alsın kardeşim."