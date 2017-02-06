Sinan Engin: Maç sonunda yumruk yumruğa kavga çıktı!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrasında Beyaz TV ekranlarında Sinan Engin'den flaş bir iddia geldi. Engin, 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada, soyunma odasında Oğuzhan, Marcelo, Alper ve Skrtel'in yumruk yumruğa kavga ettiğini iddia etti.

Sinan Engin, "Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk, Skrtel ve Marcelo soyunma odasında yumruk yumruğa kavga etmiş. Kanuşturmayın beni. Bu olaylar buraya geldiği sürece olmaz. Bir de buna hakemlerimiz çanak tutarsa, cesur hakemlerimiz olmazsa..." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösteren Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Ali Palabıyık, sana yazıklar olsun. Kalıbından utan. Seni adamsın sandık. Lens'in golünü niye vermedin? Tosic'in pozisyonuna bir bakın, kim vuruyor. Ya ikisini atarsın, ya da 2. sarı kart gösterirsin, bırakırsın. Bu kadar basit mi ya, Ali Palabıyık. Bu hakemler ile bir şey olmaz" diye konuştu.