La Liga'da haftanın maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi! Nefes kesen derbide Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıda daha iyi olan taraf Real Madrid olsa da ilk 45 dakikada her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Real Madrid'in golünü 52. dakikada Pepe kaydetti. 85. dakikada Correa'nın pasında Griezmann ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Atletico Madrid bu golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan sürede her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Real Madrid ile Atletico Madrid sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid, gelecek hafta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sporting Gijon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ise gelecek hafta sahasında Osasuna'yı konuk edecek.