Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı
Real Madrid, derbide Atletico Madrid ile karşılaştı! Bernabeu'da oynanan maçta Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.
La Liga'da haftanın maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi! Nefes kesen derbide Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.
İlk yarıda daha iyi olan taraf Real Madrid olsa da ilk 45 dakikada her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Real Madrid'in golünü 52. dakikada Pepe kaydetti. 85. dakikada Correa'nın pasında Griezmann ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Atletico Madrid bu golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan sürede her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Real Madrid ile Atletico Madrid sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Real Madrid, gelecek hafta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sporting Gijon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ise gelecek hafta sahasında Osasuna'yı konuk edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.