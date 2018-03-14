Mahmut Uslu: Alex'in kritik bir dönemde maça gelmesini yanlış buluyorum

Gidişinde ortalığı adeta sallayan F.Bahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, uzun bir aradan sonra kitabının ilk imza günü için dün akşam İstanbul'a geldi. Sarı-Lacivertli formayı 8 yıl giyen Sambacı'nın cuma akşamı F.Bahçe'nin CSKA ile oynayacağı THY Eurolegaue maçını ve cumartesi günkü G.Saray derbisini seyredecek olması ortalığı karıştırdı.

Kritik seçim ve derbi öncesi Brezilyalı oyuncunun bilerek Türkiye'ye getirildiğini iddia eden F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Alex neden geliyor?" diye sorarken, Ali Koç'un, Alex'i seçim malzemesi yapmayacağını açıklaması gerginliğin tavan yapmasına neden oldu. Alex'in Türkiye'ye gelişi Sarı-Laciveıtli taraftar arasında büyük tartışmalara neden oldu. Bir taraf, 'Tam önemli maç ve kritik bir seçim öncesi Alex'in İstanbul'a gelmesi hem camia hem de takımda huzursuzluk yaratıyor' derken, diğer taraf, 'O bizim efsane kaptanımız. Alex bu zorlu süreçte takıma ve camiaya moral verir' düşüncesinde.

Bugün kitabının imza törenini yapacak olan Alex'in yarın ise 1907 Derneği'nin akşam saatlerinde gerçekleştireceği bir etkinliğe katılması bekleniyor. Başkan adayı Ali Koç bu etkinliğe katılmayacağını açıklamıştı.

KOCAMAN İLE SORUN YAŞAMIŞTI

Sambacı, F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı. 2012-13 sezonun başında Brezilyalı yıldız ile konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman zaman zaman onu yedek bırakacağını söylemişti. Breziyalı oyuncu Avusturya'daki kampta Kocaman'ı eleştirdi. Alex, Kasımpaşa ile oynanan ve 2-0 biten maç arasında oyundan çıktı ve tribünde Stoch ile birlikte oturdu. Bu maç Alex de Souza'nm kadro dışı kalmasına neden olmuştu. Alex, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile konuşarak ayrılmak istediğini belirtmişti.