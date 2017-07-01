Maicon: Geçen seneki sıkıntıları çözmeye geldim

Sarı-Kırmzılılar'ın yeni stoperi Maicon'un açıklamaları şöyle:

Havaalanındaki karşılama beni çok mutlu etti

Bu forma için elimden geleni yapacağım. 3-4 hafta önce resmi teklif aldım. Galatasaray'ı duyduğum zaman işin büyük kısmı bitmişti benim için. Tekrar Avrupa'ya dönme ve Galatasaray gibi bir camiaya katılma fırsatı yakaladığım için mutluyum. Havaalanındaki karşılama beni çok mutlu etti. Orada kariyerimin en güzel anlarından birini yaşadım. İlk geldiğim günden beri takım arkadaşlarım ve hocanın bana yaklaşımı çok iyiydi. Adaptasyon sürecimin kısa geçeceğini düşünüyorum. Sao Paulo'da 4'lü defans oynuyorduk ama son maçlarda 3'lü de oynadık. Hocanın istediği her sisteme uyum sağlayabilirim.

Geçen sezonki sıkıntıları çözmeye geldim

Buraya geliş amacım takıma defansif anlamda maksimum desteği vermek. Geçen sezondan gelen sıkıntıları çözmek için takım halinde elimizden geleni yapacağız. Herkes benden hem mücadeleyi, hem saha içindeki ruhu, hem de iyi oyunu bekleyebilir. Oyun yapıma bakılırsa agresif yapım var ama topa hakimiyetimin iyi olduğunu ve teknik olarak da iyi olduğumu düşünüyorum. Galatasaray ismi çok kuvvetli ama sahada sadece isim kazanmıyor. Teknik olarak, taktik olarak saha içinde kendinizi hazırlamanız gerekiyor.

Türkiye rekabetçi bir lig

Ödenen para bana Galatasaray'ın ne kadar güvendiğini gösterir. Önemli olan benim bu forma çin bu camia için neler yapabileceğim. Emirates Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşmıştık. O turnuvada bile Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu anlamıştım. 3-4 hafta önce bana teklif gelince benim için olay bitmişti artık. Menajerimin Galatasaray'la anlaşması kalmıştı sadece. Türkiye'de ligin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Ben kime karşı oynarsam oynayayım, hiçbir şeyi önemsemem, maça konsantre olurum.

Galatasaray'ın Brezilaylı stoperi Maicon'un önümüzdeki sezonda 3 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın genç stoperi Ahmet Çalık, yeni sezonda daha önce kullandığı 5 numarayı seçti ve 3 numara boşa çıkınca Maicon aldı.