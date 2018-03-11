Maicon: Kadıköy'deki pozitif bir sonuç şampiyonluk yolunda bize önemli bir adım attıracaktır

Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Maicon açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Maicon, "Ne yazık ki defansif olarak bir konsantrasyon kaybı ve rakibin attığı bir gol var. Sonra hep önde oynayan, baskı yapan bir Galatasaray vardı. İçeride de aynı hırsla devam edelim, böyle baskıyı sürdürelim dedik ve Tanrı'ya şükürler olsun ki kazandık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kadıköy'e lider olarak gidip, lider olarak çıkmak istiyoruz. Oradaki pozitif sonuç şampiyonluk yolunda bize önemli bir adım attıracaktır. Bu adımı atmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

(Sporx)