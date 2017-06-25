Maicon resmen Galatasaray'da

Sassuolo'dan Acerbi için girişimlerini sürdüren G.Saray, 29 yaşındaki stoper için bir türlü istediği yanıtı alamamıştı. Bunun üzerine ibre Sao Paulo'nun 28 yaşındaki savunma oyuncusu Maicon'a dönmüştü. Dün bu transferin resmen bittiği öğrenildi.

Globo Esporte'nin haberine göre 1.91'lik oyuncu, dün Galatasaray'ın kendisine gönderdiği mukaveleyi faks yoluyla imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, bu hafta içinde de İstanbul'a gelerek yeni takıma katılacak.

Hatırlanacağı üzere Sarı-Kırmızılılar, Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon artı 1 milyon euro bonus önermişti. Bu teklifi kabul eden Brezilya ekibinin ardından futbolcu da kendisine yapılan 2.6 milyon euroluk maaşa sıcak bakmıştı. Tecrübeli oyuncu, kendisini 5 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan mukaveleye faks yoluyla imzasını attı. Alman bilgilere göre bu mukaveledeki "5 sene" ibaresi kağıt üzerinde "4+1 yıl" olarak gerçekleşecek.

(Akşam)