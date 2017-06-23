Maicon'un Sao Paulo'dan Rio de Janeiro'ya gittiği ortaya çıktı

Maicon transferinde sözleşme detayları ortaya çıktı. Galatasaray'ın her konuda anlaştığı ve işi imzaya kalan Brezilyalı futbolcu dün menajeriyle bir araya gelmek üzere Sao Paulo'dan Rio de Janeiro'ya gitti.

Rio'da Carlos Leite ile, masanın üzerine koydukları Galatasaray ile yapılacak anlaşmayı görüşen 28 yaşındaki futbolcu, "Menajerimle sözleşmedeki son detayları ayarlıyoruz" mesajı paylaştı. Brezilya'dan sarı-kırmızılıların yapacağı ödeme planına dair de bilgiler geldi.

Buna göre bonservis 7+1 milyon euro olacak. Galatasaray bu paranın 3.5 milyon eurosunu peşin ödeyecek, geri kalan kısım ise taksitlere bölünecek. Oyuncu 5 yıllık imza atacak. Sao Paulo Futbol Direktörü Vinicius Pinotti, futbolcunun kendisine Avrupa'da oynamak istediğini ilettiğini, bunun üzerine Galatasaray'ın teklifini kabul ederek önünü açtıklarını belirtti.

Öte yandan Brezilya'da bazı siteler oyuncunun transferinin sadece sağlık kontrolüne kaldığını, pazar gününe kadar imzayı atmış olması beklenen futbolcunun hafta başında Türkiye'ye geleceğini yazdı.

(Skorer)