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Manchester City deplasmanda Southampton'ı 3-0 yendi

Southampton - Manchester City maçından galibiyetle ayrılan taraf, 3-0'lık rahat bir skorla Manchester City oldu.

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Southampton - Manchester City maçı,  3-0 Manchester City'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasındaki mücadele, St. Mary's Stadı'nda oynandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Kompany, 78. dakikada Sane ve 80. dakikada Agüero'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Manchester City, 64 puana yükseldi ve ilk 4 sıra adına önemli bir adım daha attı. Southampton ise 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 40 puanla 9. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Manchester United derbide karşılaşacakken, Southampton ise deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak.

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