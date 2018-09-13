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Manchester City'den rekor gelir

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City, 2017-2018 sezonunda 500,5 milyon sterlinle rekor gelir elde etti.

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Kulüpten yapılan açıklamada, son 5 yılda yaşanan yüzde 44'lük artış  sayesinde 2017-2018 sezonunda elde edilen gelirin 500,5 milyon sterline ulaştığı  ve bu rakamın kulüp rekoru olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.

Açıklamada, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin geçen  sezonu 10,4 milyon sterlin karla kapattığı da ifade edildi.

Öte yandan Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve  Manchester United'ın ardından 500 milyon sterlin gelir barajını geçen 5. kulüp oldu.

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