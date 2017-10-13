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Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, eylül ayının teknik direktörü seçildi.

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Premier Lig'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, lider  Manchester City ile eylül ayında çıktığı 4 maçı da kazanan 46 yaşındaki Katalan  çalıştırıcı, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Eylül ayında Liverpool ve Crystal Palace'ı 5-0, Watford'u 6-0,  Chelsea'yi de 1-0 mağlup eden Manchester ekibi, kalesini gole kapadı.

Premier Lig'de geçen ay Everton, West Ham United ve Huddersfield Town  maçlarında rakip fileleri ikişer kez havalandıran Tottenham'ın İngiliz golcüsü  Harry Kane eylül ayının futbolcusu seçilirken, Manchester United'ın Ekvadorlu  futbolcusu Antonio Valencia'nın Everton'a attığı gol de ayın golü ödülünü  kazandı.

Ligde, Avrupa'da ve milli takım formasıyla geçen ay 13 gol atan Kane,  bu performansıyla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun "bir ayda en çok gol  atma" rekoruna ortak olmuştu.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Ronaldo 2010 yılının  ekim ayında 13 gol atarak rekor kırmış, Barcelona'nın yıldızı Messi de 2012  yılının mart ayında bu rekoru egale etmişti.

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