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Manchester takımları yarışın dışında kaldı

Efsane futbolcu ve spor yorumcusu Jamie Carragher, Manchester takımlarının Premier Lig'de zirve yarışının dışında kaldığını iddia etti.

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Sky Sports'a önemli açıklamalar yapan Liverpool efsanelerinden Carragher, bu hafta da puan kaybeden Manchester United ve Manchester City'nin zirve yarışının dışında kaldığını iddia etti.

Pazar günün oynanan maçlarda Manchester City deplasmanda Everton'a karşı 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alırken, Manchester United ise evindeki dev derbide Liverpool'a karşı tek puanı 83'de attığı golle kurtarmıştı.

21. hafta maçlarının oynandığı İngiltere Premier Lig'de Manchester City 42 puanla lider Chelsea'nin 10 puan gerisinde 5.sırada bulunuyor. Manchester United ise 40 puanla rakibinin bir sıra gerisinde 6.sırada yer alıyor.

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