Manchester United, David De Gea'nın sözleşmesini uzatmak istiyor

İngiltere Premier Ligi'ne iyi bir giriş yapan United, son 2 yıldır Real Madrid'in radarında bulunan İspanyol kalecinin sözleşmesini uzatmak istiyor.

Sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Real Madrid ile anlaşmasından korkan Manchester United'ın başarılı kaleciye zam yapacağı da belirtildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre De Gea'nın da Real Madrid isteğinin azaldığı ve kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi. Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''David De Gea, dünyanın en iyi kalecisi'' yorumunu yapmıştı.

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