Manchester United, Leicester'a acımadı

Leicester City - Manchester United mücadelesi 3-0 Manchester United'ın galibiyeti ile tamamlandı. İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşması, King Power Stadium'da oynandı.

Zirve yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Manchester United, maçın tek hakimi olurken; galibiyeti getiren goller 42. dakikada Mkhitaryan, 44. dakikada Ibrahimovic ve 49. dakikada Mata'dan geldi. Ibrahimovic böylece, Premier Lig'de 15 gol barajını geçen 35 yaş üstü ilk oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United ligde üst üste 15. maçında da yenilgi görmedi (Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seri) ve 45 puanla, 5. sıradaki Liverpool'un 1 puan arkasına yerleşti. Geçen sezonun şampiyonu Leicester City ise 2017'de golle tanışamazken; kötü gidişatını durduramadı ve, küme düşme hattındaki 18. basamakHull City'nin 1 puan üstünde, 21 puanla 16. sırada kaldı.

Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Manchester United evinde Watford'u konuk edecekken, Leicester City ise deplasmanda Swansea'ye konuk olacak.