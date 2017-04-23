Manchester United deplasmanda Burnley'i 2-0 mağlup etti

Burnley - Manchester United maçında kazanan, 2-0'lık skorla Manchester United oldu. İngiltere Premier Lig'in 34. haftasındaki mücadele, Turf Moor Stadı'nda oynandı.

Zlatan Ibrahimovic'in uzun dönem sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 21. dakikada Martial ve 39. dakikada Rooney'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Manchester United puanını 63 yaptı ve Şampiyonlar Ligi bileti için yarışını sürdürdü. Burnley ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 36 puanla 15. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, deplasmanda Manchester City ile karşılaşacakken, Burnley ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.