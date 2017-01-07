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Manchester United, Reading'i 4-0 mağlup etti

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United, Reading'i 4-0 mağlup etti. İşte Manchester United - Reading maçından detaylar...

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur mücadelesinde Manchester United sahasında Reading'i konuk etti. Manchester United sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Wayne Rooney, 15. dakikada Anthony Martial, 75 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United kupada bir üst tura yükselirken, Reading ise kupaya veda etti.

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