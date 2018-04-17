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Manchester United'da Pobga satış listesinde

İngiltere’de Paul Pogba gündemi konuşuluyor. Jose Mourinho’nun Fransız yıldıza sabredemediği ve satış listesine koyacağı yazılıyor.

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Manchester United’da Paul Pogba konusu gündeme bomba gibi düştü. 2012-13 sezonundan beri ligde şampiyon olamayan ve bu sezon zirveyi ezeli rakibi Manchester City’ye kaptıran Kırmızı Şeytanlar, kritik bir karar aşamasına geldi.

Yeni sezonda mutlaka şampiyonluğu hedefleyen Manchester United’da menajer Jose Mourinho, flaş bir karar aldı. 

Satılacaklar listesi oluşturan Mourinho, 2 yıl önce 105 milyon euroya Juventus’tan transfer edilen Fransız yıldız Pogba’yı da gözden çıkarmış durumda.

Martial, Darmian ve Daley Blind gibi isimlerle birlikte Pogba’nın gidişine de onay verileceği belirtildi. Mourinho’nun artık sabrının kalmadığı, beklenen yıldız katkısını alamadığı ifade edildi.

Daily Mail ve The Sun gazetelerinde yer alan haberlerde, Pogba’nın Mourinho’nun taktik sistemine uyamadığı bildirildi.

11 gün önce de Pep Guardiola, Pogba’ya olan ilgisinden bahsetmişti. 

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