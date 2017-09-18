Mancini ve Prandelli'nin Gomis'i istemedikleri ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı forma altında harikalar yaratan Fransız golcü, Ünal Aysal’ın başkan olduğu dönemde bedava gelecekti. O dönem transferle ilgilenen Bülent Tulun, arka arkaya gelen iki İtalyan teknik adamı da ikna edemedi. Bunun üzerine Gomis, İngiltere’ye gitti.

5 haftada attığı 7 golle Süper Lig’e damgasını vuran Bafetimbi Gomis’in Galatasaray ile üç yıl önce anlaştığı ancak arka arkaya göreve gelen Mancini ile Prandelli’den veto yediği için gelemediği ortaya çıktı. O dönem başkanlık koltuğunda oturan Ünal Aysal’ın danışmanlığını yapan Bülent Tulun, konuyla ilgili Milliyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tulun, 2014 yılında yani Gomis 29 yaşındayken Mancini’ye sunduklarını ama İtalyan teknik adamın kabul etmediğini söyledi.

29 yaşında gelecekti

Olympique Lyon’la mukavelesi biten Gomis’in o dönem serbest bir oyuncu olduğunu anımsatan Tulun, “Mancini gitti sonra Prandelli geldi. Ancak ona da beğendiremedik Gomis’i... Prandelli, Pandev’i istedi. Biz de Dzemaili ile beraber paket halinde Pandev’i aldık. Gomis’i transfer etsek hem bonservis vermeyecektik hem de 29 yaşında Galatasaray formasıyla tanışacaktı” ifadelerini kullandı.

Haber bekledi

Bafetimbi Gomis’i anlatmaya devam eden Bülent Tulun şöyle devam etti:

“Çok beyefendi bir oyuncu... 3 sene önce Galatasaray için iki kez görüştüm. Bizden çok haber bekledi. Fransa doğumlu bir futbolcu... Bu nedenle yaşında da diğer Afrikalılarda olduğu gibi bir şüphe yok. Çünkü genelde Afrikalılar 3-4 sene geç nüfusa yazılabiliyor. Ama Gomis’te bu mümkün değil...”

(Skorer)