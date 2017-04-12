Önder Özen: Mandzukic önümüzdeki sezon West Ham'da

Transfer kulislerinde adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi eski Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen.

Özen, Tivibuspor'da katıldığı bir programda "Mandzukic sezon sonu burada (Juventus) olmayacak. West Ham United'a gidecek" dedi. Takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray'ın da nabız yokladığı ve vatandaşı Igor Tudor'un oyuncunun gelmesinde avantaj olabileceği konuşuluyordu. Ancak West Ham'ın başındaki eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ile yakın dostuğa sahip olan Önder Özen, net bir ifadeyle Mandzukic'in sezon sonunda İngiltere'ye gideceğini söyledi.